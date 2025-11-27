Leve baja del blue y estabilidad en el oficial: así cerraron los dólares este jueves

El oficial se mantuvo sin cambios, el blue cayó $10 y el MEP quedó a solo $5,70 de la cotización bancaria.

El precio del dólar oficial se mantiene estable este jueves 27 de noviembre, con una cotización de $ 1.475 para la venta y $ 1.425 para la compra en el Banco Nación.

En tanto, el dólar blue retrocede $ 10 y se negocia a $ 1.440 para la venta y $ 1.420 para la compra. Por su parte, el dólar MEP se ubica apenas $ 5,70 por encima del oficial y cerró en $ 1.480,70 para la venta y $ 1.477,70 para la compra. En cuanto al dólar tarjeta, no presentó modificaciones y se mantuvo en $ 1.917,50.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación y el dólar cripto (USDT) terminaron la jornada con una diferencia de apenas $ 13,73, al cerrar en $ 1.531,30 (CCL) y $ 1.517,57 (cripto), respectivamente.

fuente:diariochaco