LA POLICÍA FEDERAL SECUESTRÓ MERCADERÍA DE CONTRABANDO VALUADA EN MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PESOS EN CHACO

La Policía Federal Argentina incautó mercadería de contrabando valuada en seiscientos mil pesos durante un operativo realizado en la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del acceso a la localidad chaqueña de Pampa de Infierno.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal Roque Sáenz Peña, en el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio Nacional.

Durante el control vehicular, los agentes detuvieron un automóvil conducido por un hombre que transportaba varios bultos con indumentaria y calzado de origen extranjero: pantalones jeans y cargos, chombas, cortinas, sábanas, zapatillas, zapatos y sandalias. Ninguno de los artículos contaba con la documentación aduanera correspondiente.

Por disposición de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), delegación Barranqueras, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y a la notificación del involucrado por infracción a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se reiteró el compromiso de fortalecer los operativos en rutas, accesos a ciudades, terminales y puntos de encomiendas, con el objetivo de combatir el contrabando en todo el territorio nacional.

Comentarios