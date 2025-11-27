La AFA suspendió a los titulares de Estudiantes y a Verón por el desplante a Central

El Tribunal de Disciplina comunicó las sanciones al 11 titular y al presidente Pincha por el pasillo de espaldas contra el «campeón de liga» en los octavos de final del Torneo Clausura.

Este jueves, luego de una semana llena de polémica, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Estudiantes tras el desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón.

El Tribunal impuso sanciones al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y a los jugadores titulares que realizaron el pasillo de espaldas a Rosario Central por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

Verón recibió una suspensión de 6 meses para toda actividad relacionada al fútbol. Por su parte, el 11 titular del Pincha recibió dos fechas de suspensión por «adoptar una conducta reprochada».

Entre los suspendidos se encuentran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Jesús Amondarain. Sin embargo, aclararon que dicha suspensión se computará en el próximo torneo.

También, impusieron una sanción al capitán del equipo, Santiago N{uñez, en la que tendrá prohibido ser capitán durante el plazo de 3 meses.

