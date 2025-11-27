Golpeó a su novia con un palo y le rompió el celular: quedó detenido

La víctima tiene 21 años.

La Comisaría Décima de Resistencia detuvo en Villa Chica, a M.C., en la causa «Supuestas Lesiones en Contexto de Violencia de Género».

La denunciante de 21 años, manifestó ante la Policía, que, al llegar al domicilio de su suegro en donde vivía con su pareja (M.C.), este reaccionó de mala manera en su contra por celos y la golpeó en la espalda con un palo de escoba y luego le rompió su teléfono.

La víctima logró escapar y pidió auxilio, para luego acercarse a la comisaría a hacer la denuncia. Los oficiales se dirigieron al domicilio inmediatamente y detuvieron al agresor.

fuente:diariochaco

