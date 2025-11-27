Gobernadores del PJ arman un bloque en Diputados

Se trata de los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. De concretarse, LLA quedaría como primera minoría en la Cámara baja.

Un grupo de gobernadores del PJ avanzan en el armado de un bloque propio en la Cámara de Diputados, en un gesto que le permitirá a La Libertad Avanza quedar como la primera minoría en la Cámara Baja.

En principio, serían 15 legisladores, aunque se podrían sumar otros sectores, como a los exlibertarios de Coherencia y los desarrollistas del MID.

«Nosotros entendemos que durante mucho tiempo las provincias no han crecido porque no han tenido gobernadores y legisladores que hayan peleado -independientemente de las autoridades nacionales-, por las necesidades de su gente, de sus pueblos y de sus provincias», expresó el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, quien agregó: «No nos ha ido bien, no ha sido un sistema federal. Ahora es el momento, hay voluntad del gobierno federal de hacerlo».

La confirmación se dio luego la reunión que tuvieron los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones, en la Casa de Salta, en el centro porteño.

Así, este nuevo espacio quedaría como la tercera fuerza de la Cámara Baja, ya que significaría la salida de los diputados catamarqueños de Raúl Jalil del bloque de Unión por la Patria (UxP). Por eso, LLA quedaría como la primera minoría.

Fuente:datachaco

Comentarios