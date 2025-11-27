El Gobierno evalúa abrir extraordinarias desde el 10 de diciembre y sesionar todo el verano

Aunque la Casa Rosada aún no emitió una confirmación oficial, en el oficialismo ya se debate la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre hasta fines de febrero, modificando el plan inicial que contemplaba trabajar solo durante diciembre. La apuesta del Gobierno es clara: evitar recesos, sostener las negociaciones y acelerar la aprobación del paquete de reformas impulsado por Javier Milei.

Según informaron medios nacionales, la intención del Ejecutivo es que Diputados y Senadores mantengan actividad durante todo el verano. En paralelo, fuentes libertarias reconocen que el objetivo central será avanzar con el Presupuesto 2026, cuyo debate comenzará en la Cámara de Diputados. La expectativa es lograr media sanción antes de fin de año para que el Senado trate la iniciativa en los primeros meses de 2026.

REFORMAS EN AGENDA

Mientras Diputados se concentra en el Presupuesto, la Cámara Alta también tendría un rol clave en diciembre. Allí podrían comenzar a tratarse proyectos sensibles como el nuevo Código Penal y los cambios en la Ley de Glaciares.

El Código Penal, presentado por Patricia Bullrich y el Presidente desde el penal de Ezeiza, aún no difundió su letra definitiva. Sin embargo, se adelantó que tendrá tres ejes: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad e incorporación de nuevas figuras delictivas, en reemplazo del texto vigente desde 1921.

En cuanto a la Ley de Glaciares, varias provincias mineras presionan para modificarla y eliminar —o flexibilizar— el concepto de «ambiente periglaciar», que hoy impide avanzar en proyectos de exploración y explotación por tratarse de zonas clave para la reserva de agua dulce. El inventario oficial ya delimita estos ambientes, lo que restringe inversiones en territorios cercanos a estas áreas.

REFORMA LABORAL

Entre las reformas que promueve el Gobierno, la modernización laboral aparece como una de las más complejas. Todavía no está definido si ingresará por Senadores o Diputados, y es el proyecto que menos consensos reúne. Las diferencias quedaron expuestas esta semana cuando la UIA y la CGT cuestionaron los lineamientos discutidos en la última reunión del Consejo de Mayo, donde empresarios, gremios y Gobierno no lograron un acuerdo mínimo.

Por ese motivo, se espera que la reforma laboral quede relegada hacia el final del debate parlamentario.

Además de estos temas, el oficialismo buscará avanzar en la reforma tributaria, la Ley de Inocencia Fiscal y cambios en el sistema educativo. Con una agenda tan extensa, en parte de la oposición esperan que diciembre sirva para aprobar la mayor cantidad de iniciativas posibles y así permitir un receso informal en enero.

Desde un bloque legislativo opositor deslizaron: «En enero se podría cortar dos semanas, depende de cómo se avance en diciembre. No es fácil tener a la gente sin vacaciones».

De todos modos, en La Libertad Avanza admiten que, aunque la convocatoria abarque todo el verano, la actividad de enero tendría un parate inevitable. Si diciembre no rinde lo suficiente y aparecen demoras, enero podría quedar atrapado en obligaciones legislativas.

