Dos nuevas exportaciónes del Puerto de Barranqueras: el carbón viaja a China e Israel

El Puerto de Barranqueras continúa consolidando su crecimiento y presencia en los mercados internacionales, con nuevas operaciones logísticas desarrolladas junto a Gama Grupo Comercial. En esta ocasión, la terminal portuaria realizó dos envíos clave hacia Israel y China, reforzando su papel como punto neurálgico para el comercio exterior argentino.

En primer lugar, se concretó la consolidación de dos contenedores con 42 toneladas de carbón premium, producido en Pozo del Tigre, provincia de Formosa, que ya tienen destino final en el Puerto de Haifa, Israel. Se trata de un hito para los empresarios formoseños involucrados, ya que es la primera vez que realizan una operación de esta magnitud en Barranqueras, abriendo el camino para futuras exportaciones desde ese territorio.

Además, se efectuó la carga de 28 toneladas de palo de mora amarilla con destino a China , ampliando así la diversidad de productos de origen regional que llegan al mercado asiático.

Estas operaciones no solo fortalecen el vínculo comercial con distintos destinos del mundo, sino que también proyectan nuevos envíos internacionales en los próximos meses, consolidando la competitividad logística de la región.

Las acciones reafirman la capacidad operativa del Puerto de Barranqueras y su rol estratégico como plataforma clave para el crecimiento del comercio exterior argentino.

Comentarios