Detienen a un hombre con cocaína y más de $50 mil en efectivo

Se trata de un sujeto de 30 años, quien fue capturado en Ceibo al 1700.

Un operativo del Cuerpo de Operaciones Motorizado (COM) realizado este jueves al mediodía en la ciudad de Resistencia terminó con la detención de un hombre de 30 años y el secuestro de cocaína y dinero en efectivo.

El procedimiento ocurrió en la calle Ceibo al 1700, donde los agentes demoraron a un individuo que llevaba una bolsa blanca. Al verificar su contenido, encontraron 35 envoltorios de polietileno con cocaína, con un peso total de 10 gramos.

Además, los efectivos secuestraron $50.700 en efectivo que el hombre tenía entre sus pertenencias.

El detenido fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

fuente:datachaco

