Detienen a otros dos hombres por el crimen en Villa Libertad

El crimen ocurrió el 15 de octubre pasado, en Pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, en medio de un «desorden de gran magnitud» que involucró a más de 50 personas.

Este miércoles, alrededor de las 12.30, en inmediaciones del Ex Campo de Tiro, personal policial secuestró una motocicleta Zanella ZB 110 cc, gris, la cual guarda relación con la causa «Supuesto robo a mano armada», que damnifica a Iván Sosa.

El hecho ocurrió este miércoles a las 16:45, en Sáenz Peña.

Además, se logró la conducción de Claudio Gauna de 41 años, Brian Núñez de 31 y Walter Núñez de 37.

Cabe destacar que los ciudadanos Núñez, eran intensamente buscados, ya que fueron sindicados como autores materiales en la causa «Supuesto homicidio calificado por el uso de arma de fuego», en Villa Libertad.

Con ellos, ya son ocho sujetos los detenidos por el crimen de Gastón «Cuervito» Salinas.

Comentarios