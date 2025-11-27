Detienen a joven que intentó robar bebidas en pleno centro de Resistencia

En las primeras horas de este jueves, personal de la División Caminantes fue alertado de un hecho ocurrido en un negocio ubicado por calle Güemes al 300 aproximadamente, en la capital chaqueña.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del local, un hombre de 43 años que manifestó que momentos antes, un joven había intentado sustraer bebidas del lugar y luego escapó.

De inmediato, los agentes al realizar recorridas lograron demorar al supuesto autor quien fue puesto a disposición de la justicia.

