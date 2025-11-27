Detienen a joven pareja que viajaba en moto con un revolver 38

Anoche los efectivos de la Comisaria Séptima realizaban patrullajes y recorridas de prevención de ilícitos y contravenciones en la jurisdicción.

Pasada la medianoche mientras recorrían el barrio Palermo II, por la calle San Lorenzo, demoraron a una pareja que viajaba en moto.

Los agentes vieron que uno de ellos parecía tener un arma escondida. Los demoraron y realizaron una palpación sobre sus prendas y descubrieron que tenían un revólver calibre 38.

Inmediatamente fueron conducidos a la División Medicina Legal y luego a la comisaría, el arma fue secuestrada.

La fiscalía en turno dispuso que ambos jóvenes de 19 y 20 años sean notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino.

