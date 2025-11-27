Buscan intensamente a una adolescente de 16 años desaparecida en Puerto Vilelas

Una joven de 16 años, identificada como Ludmila Isabel Panelo, es intensamente buscada desde la noche del miércoles en Puerto Vilelas, luego de que su familia denunciara que no regresó al hogar. La Fiscalía dispuso activar el Protocolo de Búsqueda de Persona, y la Policía trabaja para dar con su paradero.

La denuncia fue radicada a las 00:55 de este jueves por una mujer de 38 años, quien informó que alrededor de las 22:00 del martes, su pareja regresó a la vivienda ubicada en Avenida Río Paraná al 900, Villa Forestación, y constató que la adolescente no estaba en la casa. La familia señaló que no es la primera vez que Ludmila se ausenta: en dos ocasiones anteriores fue hallada en un domicilio del barrio Malvinas, en Calle Cervantes 4590 de Barranqueras, donde reside un joven de 17 años.

Con esa pista, efectivos a cargo de la oficial principal Rita Yolanda Ferreyra se dirigieron nuevamente al lugar, donde fueron recibidos por S.B, de 38 años, tía del joven. La mujer aseguró que Ludmila no se encontraba allí, pero aportó un número telefónico para facilitar la búsqueda.

Ludmila Panelo mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tez morena, tiene cabello corto negro y posee piercings en la nariz y debajo del labio inferior.

La Fiscalía en turno ordenó activar el protocolo y continuar las averiguaciones, con la instrucción de informar de inmediato cualquier novedad. Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la joven se comunique con la comisaría más cercana o con el sistema de emergencias 911.

