Arrestaron a una «viuda negra» que conquistaba a hombres en Palermo y los drogaba para robarles

La Policía Federal tomó cartas en el asunto a raíz de una serie de denuncias. Esta semana aprehendieron a la supuesta ladrona y a dos cómplices.

Personal de la Policía Federal detuvo en las últimas horas a una mujer acusada de ser una «viuda negra» que captaba a hombres en boliches de Palermo. Con ella habrían caído dos cómplices que le habrían servido de apoyo para desvalijar las casas de sus víctimas.

Naiara Darriba, de 24 años, fue arrestada este jueves en un operativo realizado en la Ciudad de Buenos Aires. La mujer está formalmente acusada de ser parte de una banda de «viudas negras» que se dedicaba a robar a hombres en Palermo, informó el canal C5N.

Personal de la Policía Federal aprehendió en las últimas horas a Darriba, quien se presentaba como «Zoe», después de que una víctima reconociera su ropa y sus accesorios. Fuentes policiales informaron que los otros detenidos son un hombre argentino y otro, venezolano.

«Zoe» operaba en los boliches sobre la avenida Niceto Vega, en Palermo, y habría intervenido en el caso de un hombre que resultó drogado con una dosis alta de un ansiolítico durante una cita.

Según el relato de la víctima, había visto a la acusada varias veces en alguno de los boliches hasta que una vez la invitó a comer a su casa. Pero durante la cita se quedó dormido, y cuando despertó su departamento estaba casi vacío.

Otro caso de viudas negras en Palermo Hasta ahora la Policía Federal investigaba varias bandas dedicadas a la modalidad de «viuda negra», que operan desde los barrio porteños de Barracas, Constitución o Monserrat. Pero a partir de eventos recientes se sumaron pistas de bandas similares con base en Villa Luro y La Paternal, y algunas de las víctimas serían hombres que asisten a boliches en el barrio de Liniers. Los investigadores policiales todavía no determinaron qué sustancia usan para dormir a las víctimas, pero se cree que serían altas dosis de ansiolíticos que son obtenidos con recetas falsificadas y compradas en distintas farmacias, lo que complicaría aún más la identificación de una marca, lote y fabricación.

