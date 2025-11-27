Anuncian calor para los próximos días, y cambio de tiempo para el domingo

El pronóstico del tiempo para Resistencia y alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo inestable, húmedo y muy caluroso para este viernes y sábado, en Resistencia y alrededores, con incidencia del viento norte y máximas de 38°C, y cambio de condiciones para el domingo, por el ingreso de un frente del sur que provocará lluvias y algunas tormentas y un moderado descenso de temperatura.

En detalle, para este viernes se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, algunas tormentas aisaldas por la tarde, y cielo mayormente nublado hacia la noche, con vientos leves del noreste rotando al norte. La temperatura oscilará entre 23 grados de mínima y 38 de máxima.

Asimismo, para el sábado se espera cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del noreste rotando al norte, con un piso térmico de 25 grados y un techo de 36.

En tanto, para el domingo se anuncia tormentas aisladas por la mañana, y tormentas por la tarde-noche, con 24 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo inestable, con tormentas aisladas, y ambiente templado a cálido, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 27.

fuente:datachaco

