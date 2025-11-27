ANSES actualiza haberes: cuánto cobrarán jubilados y asignaciones en diciembre

Los nuevos valores ya fueron publicados en el Boletín Oficial e incluyen mejoras puntuales que elevan los ingresos previsionales antes del cierre del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó laactualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá en diciembre de 2025. El incremento, del 2,34% respecto de noviembre, se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Además, diciembre sumará dos refuerzos clave para millones de titulares: el pago del aguinaldo y el bono extraordinario.
Las resoluciones 359 y 361, firmadas por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi y publicadas en el Boletín Oficial, detallan el nuevo esquema de haberes que comenzará a liquidarse en los primeros días del mes.
Cómo quedan los montos en diciembre
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $340.879,59
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM: $272.703,67
PNC por invalidez o vejez: $233.753,64
Los beneficiarios que perciban menos de $410.879,59 accederán al bono previsional de $70.000. Con aguinaldo incluido, los ingresos finales quedarán así:
Jubilación mínima: $581.319,38
Jubilación máxima: $3.440.695,38
PUAM: $479.055,50
PNC: $427.923,56
Asignaciones universales
AUH: $119.972,30
AUH con discapacidad: $390.723,06
Asignaciones familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)
Hasta $860.486: $59.943,45
Entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,23
Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27
Asignación por Hijo con Discapacidad
Hasta $860.486: $195.327,50
Entre $860.486,01 y $1.261.988: $138.180,33
Desde $1.261.988,01: $87.210,85
Asignación por Embarazo
Monto único: $119.971,07
Asignación por Prenatal (según IGF)
Hasta $860.486: $59.989,31
Entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,46
Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27
Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.626,26
Asignación por Maternidad
Se liquida en función de la remuneración bruta declarada.
Asignaciones de pago único
Nacimiento: $69.922,46
Adopción: $418.103,78
Matrimonio: $104.703,30
Asignación por Cónyuge
Monto mensual: $14.550,98