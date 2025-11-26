SÁENZ PEÑA: DETIENEN A DOS PERSONAS POR EL HURTO DE UNA BICICLETA, AÚN NO RECUPERADA

En horas del mediodía de este domingo, personal de la División Investigaciones Complejas Interior logró intervenir en un hecho de supuesto hurto ocurrido el día anterior, que damnificó a una empleada del Juzgado Federal de la ciudad.

La mujer denunció que, alrededor de las 20:03, un joven sustrajo la bicicleta de su hijo menor: una SLP modelo 25 Pro, rodado 29, color negro con detalles en blanco, amarillo y naranja. El rodado estaba estacionado sin medidas de seguridad frente al gimnasio “Lo de Dany”, ubicado en calle 20 entre 15 y 17.

El ilícito quedó registrado en las cámaras de seguridad del gimnasio y del Centro de Monitoreo Municipal, donde se observa al autor —un joven de contextura baja y delgada, cabello negro abundante, vestido con jogging negro y camiseta de fútbol con el número 6— subir al rodado y escapar por calle 15.

Con el análisis del material fílmico y tareas investigativas en terreno, se determinó que el presunto autor sería un menor de edad, conocido por la prevención por hechos delictivos, domiciliado en el barrio Ginés Benítez.

Se conformaron grupos de trabajo en la zona y finalmente se logró su conducción. El menor admitió haber vendido la bicicleta por $25.000 a un vecino de 22 años, quien también fue demorado.

Las actuaciones del menor fueron remitidas a la Comisaría Primera, y el comprador trasladado a la Comisaría Cuarta por presunta infracción a la Ley 859-J. Hasta el momento, la bicicleta sustraída no fue localizada.

La intervención policial, el análisis de cámaras y el rápido despliegue operativo reflejan el compromiso de la fuerza en esclarecer hechos delictivos y brindar respuestas a la comunidad.

La investigación continúa para lograr la recuperación del bien.

