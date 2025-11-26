La Poceada quedó vacante y el pozo llegó a $ 115 millones para el sorteo del jueves

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, 53 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $ 270.829,49.

El sorteo N° 2237 de la Poceada chaqueña, realizado el martes por la noche, terminó sin ganadores de los cinco aciertos y dejó el pozo principal vacante. Con esto, el monto acumulado volvió a crecer y este jueves se pondrán en juego más de $ 115 millones, una cifra que mantiene en vilo a miles de apostadores.

Los números extraídos en esta edición fueron: 00, 01, 05, 09, 25, 44, 52, 54 y 58.

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, hubo una importante cantidad de ganadores en las categorías menores: 53 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $ 270.829,49, 1.294 personas acertaron tres números, con un premio individual de $ 2.773,18 y 12.307 jugadores «salvaron la jugada», cumpliendo con el mínimo de aciertos para recuperar su apuesta.

La Poceada volverá a sortearse este jueves a las 21, con un pozo estimado en $ 115 millones.

Comentarios