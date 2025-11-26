El Hospital 4 de Junio digitaliza por completo su sistema de turnos desde diciembre

La responsable del área de Estadísticas del Hospital «4 de Junio», María Rosa Cóceres, confirmó que a partir del 1 de diciembre el sistema de turnos del establecimiento será totalmente digital, a través de la plataforma provincial «Tu Gobierno Digital».

Cóceres explicó que cada especialidad contará con 10 turnos disponibles por franja, que deberán ser gestionados exclusivamente mediante la aplicación. «El pedido y otorgamiento de turnos será completamente digital», afirmó.

No obstante, aclaró que el hospital mantendrá una batería de turnos excepcionales para personas que lleguen sin haber podido acceder a la plataforma. «Disponemos de dos o tres turnos para pacientes que vengan de manera urgente o que no cuenten con teléfono, datos o conocimientos para realizar el trámite. En esos casos, avisamos al médico y se atiende igualmente», señaló.

Por otro lado Cóceres destacó que el hospital ha colocado cartelería informativa en distintos sectores para difundir la nueva modalidad y facilitar la transición. «Es extremadamente necesario que la población esté informada. Desde la comodidad de su casa podrán solicitar los turnos, pero también habrá personal predispuesto para quienes no puedan hacerlo», indicó.

Por ultimo al responsable de Estadísticas del Hospital 4 de Junio agradeció la difusión e insistió en que «el cambio permitirá ordenar la demanda y mejorar la organización interna, beneficiando tanto al personal como a los pacientes».

fuente:diariochaco

Comentarios