Detuvieron a un hombre acusado de intentar abusar de una adolescente en Resistencia

Ocurrió en avenida Hernandarias. Según la denuncia, el hombre tomó a la adolescente de los brazos cuando pasaba frente a su casa e intentó introducirla por la fuerza.

Un hombre de 29 años, identificado como L.H.M. quedó detenido en su domicilio por la avenida Hernandarias al 780 (aproximadamente) en Resistencia, por un caso de presunto abuso sexual.

El padre de una menor de 16 años denunció ante la Policía que, alrededor de las 14 horas, su hija salió de la escuela Mariano Ferreyra y comenzó a caminar sola por la avenida Hernandarias cerca de la casa del actual detenido.

De repente, según lo que adujo su padre, la adolescente fue sorprendida por un hombre que salió del interior de dicho domicilio, la tomó de los brazos e intentó meterla al interior de la casa, logrando tocarle el busto.

La menor logró zafarse y llamar por teléfono a su padre. Este llamó al 911 solicitando un móvil en el lugar. Asimismo, el mismo manifestó que no desea que su hija sea examinada ya que ella se encuentra bien.

En el domicilio del sospechoso, además de detenerlo, la Policía secuestró una motocicleta.

