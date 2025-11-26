Con ambiente caluroso, así continuará el tiempo

El pronóstico indica fuerte presencia del viento norte, y lluvias y tormentas para el domingo, con descenso de temperatura.

El Servicio Meteorólogico Nacional anuncia tiempo algo inestable y caluroso para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con aumento de nubosidad y mínima chance de precipitaciones, y temperaturas máximas en torno a los 36 grados, en tanto que para el domingo se prevé el ingreso de un frente del sur que provocará lluvias y tormentas y un moderado descenso de los valores térmicos.

Así, para este jueves se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, lloviznas por la tarde y mayormente nublado hacia la noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 35 de máxima.

En tanto, para el viernes se anticipa chaparrones por la madrugada, cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del noreste rotando al norte, con un piso térmico de 23 grados y un techo de 36.

Asimismo, para el sábado se prevé cielo mayormente nublado por la mañana y lloviznas por la tarde-noche, con 22 grados de temperatura mínima y 36 de máxima.

Por último para el domingo, el SMN pronostica tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche, con descenso de temperatura: mínima de 24 grados y máxima de 25.

fuente:datachaco