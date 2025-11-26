Caso «Sena»: comenzó la audiencia de cesura

26 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

En la sala de audiencia de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia se desarrolló la primera jornada de la cesura en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio». Durante la audiencia las partes realizaron distintos planteos a la jueza técnica Dolly Fernández. Luego pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.

 

Estuvieron presentes cinco de los seis imputados declarados culpables por el jurado popular el 15 de noviembre: César Sena, como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género; Marcela Acuña, como partícipe primaria; Fabiana González y Gustavo Obregón como responsables de encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple. En tanto que Emerenciano Sena, declarado culpable como partícipe primario, no asistió debido a un problema de salud según informaron sus defensores.

 

Las partes fueron representadas por el equipo fiscal especial conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez y las querellas a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores fueron: Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia por César Sena; Ricardo Osuna y Olga Mongelós por Emerenciano Sena; la defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda, como representante de Marcela Acuña; Elena Puente y Orlando Peralta por Fabiana González y Gustavo Obregón y Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz por Gustavo Melgarejo.

Comentarios

Te Puede Interesar

Detuvieron a un hombre en una moto que había robado minutos antes

[...]

Falleció Silvina Luna

[...]

Detienen a un hombre que tenía seis pedidos de captura

[...]