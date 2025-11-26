Caso Loan: fijan fecha para una audiencia clave y podrían citar a 702 testigos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a fiscalía, defensas y querellas para el 27 de febrero. Allí se discutirá la prueba que llegará al juicio por la desaparición del niño.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes un avance central: el Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que ya tiene fecha la audiencia donde la fiscalía presentaría una lista de 702 testigos para el futuro debate oral. Será el 27 de febrero, a las 9.30, con la presencia de todas las partes del expediente.

El tribunal convocó a los fiscales, a las defensas de los 17 imputados y a los abogados de los padres del niño —María Noguera y José Peña— para esta instancia de ofrecimiento de pruebas, un paso obligatorio antes de fijar el comienzo del juicio.

Según fuentes judiciales, la fiscalía prevé solicitar la declaración de más de 700 testigos, aunque en la audiencia podría acordarse una reducción del número. El objetivo es asegurar que el proceso avance este año, ya que los plazos constitucionales establecen que una persona no puede permanecer detenida más de dos años sin ser juzgada.

Luego de la audiencia, el tribunal evaluará si corresponde fijar fecha para el inicio del juicio y si se ordenarán nuevas medidas, como reconstrucciones de los hechos relacionados con la sustracción del niño y el traslado de otros menores al hotel en el que estuvieron con algunos de los acusados.

La resolución, de tres páginas, también dispuso acumular los expedientes 2157/2024 y 2157/2024. En el primero están imputados Laudelina Peña, Mónica Carmen Millapi, Antonio Bernardino Benítez, Daniel «Fierrito» Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel, señalados como los presuntos autores materiales de la sustracción ocurrida el 13 de junio de 2024 por la tarde, en el trayecto entre la casa de la abuela del niño y el naranjal.

El segundo sumario se inició tras la denuncia contra diez personas que se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy y que habrían intentado desviar la investigación. Nueve llegarán al juicio en libertad, mientras que uno permanece detenido por otra causa.

En paralelo, continúan los rastrillajes en Nueve de Julio por orden de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La búsqueda, iniciada hace 18 días, se concentra en cuatro lagunas cercanas al campo de Caillava y Pérez. El operativo podría extenderse más allá del 30 de diciembre.

Los investigadores del Comando Unificado Corrientes establecieron las coordenadas de los puntos críticos tras revisar el expediente y los informes previos. Buzos especializados trabajan con rastrillajes al tacto en el lecho de cada espejo de agua, con apoyo de Prefectura, Policía Federal, Policía de Corrientes y el Sifebu.

Mientras tanto, los padres de Loan recurrieron ante la Cámara de Casación Federal para evitar que se cierre la instrucción del caso, como había ordenado la Cámara de Corrientes. A través de sus abogados insistieron en «la necesidad de que se siga con la búsqueda del niño hasta agotar todas las instancias y pistas».

El Ministerio Público Fiscal también apeló la decisión. Según informó, «el plazo otorgado resulta exiguo frente a la gravedad y complejidad del caso, en el que aún no se ha podido establecer el paradero del niño desaparecido». La Cámara de Casación deberá resolver en los próximos días.

