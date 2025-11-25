Un hombre murió tras el derrumbe de un tinglado en el centro de General San Martín

La víctima fue identificada como David Emanuel Villalba, de 34 años. Aún no se conocen las causas del derrumbe.

La División Bomberos de General San Martín trabaja esta tarde en la zona céntrica de la ciudad, entre las calles Saevedra y 9 de Julio, donde un tinglado y parte de la mampostería colapsaron y provocaron una tragedia. La víctima fue identificada como David Emanuel Villalba, de 34 años informaciones policiales, quien quedó atrapado bajo los escombros y falleció por aplastamiento.

El área fue acordonada mientras los bomberos y personal de emergencias continúan con las tareas de rescate, aseguramiento y evaluación estructural para evitar nuevos incidentes. Aún no se dieron a conocer las causas del derrumbe.

