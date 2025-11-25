Tres menores atacaron la vivienda de la pareja actual de su padre

Las adolescentes se presentaron en el lugar junto a su madre y su tía. Las mujeres también dañaron la camioneta del hombre.

Este lunes, el ciudadano Z.A.R.A, de 38 años, denunció que se encuentra casado con G.P.M, hace 17 años, con tres hijas en común, de 16, 14 y 12 años. Sin embargo, desde hace cuatro meses, el mismo se retiró de la vivienda que compartían.

En la noche de dicha jornada, alrededor de las 22:15, el denunciante se encontraba en el domicilio de su actual pareja, sito en calle Buenos Aires de Gancedo, cuando se apersonaron sus tres hijas, una de ellas, munida con una trincheta, e intentaron ingresar al domicilio donde se encontraba el denunciante para agredir físicamente a la mujer.

El hombre se interpuso para evitar la agresión.

Luego, se presentó su exmujer y su excuñada, quienes tiraron piedras a la casa y a la camioneta Toyota Hilux del sujeto. De esta manera, produjeron la rotura del parabrisas y de la luneta del vehículo.

El denunciante y su pareja se resguardaron en el domicilio; hasta que se hizo presente el personal policial.

Consultado el fiscal en turno dispuso que se labre un acta de constatación y tomas fotográficas, y que se notifique la causa en libertad a las mujeres, por los daños.

