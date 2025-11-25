Milei visitará la American Chamber of Commerce para avanzar con el acuerdo con Estados Unidos

25 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

También irá al sorteo del Mundial.

El presidente Javier Milei visitará el 5 de diciembre la sede del U.S. Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos) en Washington. Buscará avanzar en la reglamentación del acuerdo comercial entre la Argentina y ese país .

 

Será recibido por la presidente de la cámara, Suzanne Clarck, y por las autoridades del Argentine Business Council. Además, el presidente argentino dirigirá unas palabras a los empresarios asistentes al encuentro.

 

Bajo el título «El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo», el evento se enfocará en las oportunidades para profundizar la relación comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

 

Más tarde, Milei irá al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para asistir al sorteo del Mundial. El objetivo político es que el presidente libertario y el exmandatario republicano se presenten juntos en el palco presidencial exclusivo, reservado únicamente para ellos.

 

Fuente:datachaco

