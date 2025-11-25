Fue demorado por llevar una caja con nueve cotorras

En el marco de operativos de prevención por los caminos y rutas de la ciudad, la Comisaría de Basail desplegó patrullajes y controles vehiculares para evitar el transporte de elementos prohibidos por la ley.
Es así que este lunes, en el Paraje la Aurora, se demoró a un motociclista de 20 años para verificar lo que llevaba.

El mismo tenía una caja con nueve aves silvestres (cotorras), del cual no pudo dar explicaciones concretas.

Por ello, fue notificado de su situación legal por Infracción a la Ley de Caza N° 1429-R. Se dio intervención a la Dirección de Fauna provincial, que se hicieron cargo de las aves.

