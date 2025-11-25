Evalúan incluir el departamento donde CFK cumple prisión en los decomisos por Vialidad

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan ampliar el listado de bienes a decomisar en la causa Vialidad e incorporar el departamento donde Cristina Kirchner cumple su pena de seis años de prisión. Se trata del inmueble ubicado en San José 1111, Constitución, de unos 232 metros cuadrados, adquirido en 2010 por más de 300.000 dólares.

La decisión quedará en manos del Tribunal Oral Federal N° 2 (integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso), que días atrás dispuso el decomiso de 80 propiedades vinculadas a Lázaro Báez y sus empresas, un terreno de más de 6000 m² de la expresidenta en Santa Cruz y una veintena de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

El departamento figura a nombre de Hotesur, firma que hoy pertenece a los hijos de la exmandataria y cuyos bienes están embargados en una causa paralela por lavado de dinero. Las defensas se oponen a que se avance sobre estas propiedades y sostienen que la fiscalía no demostró un vínculo directo entre cada bien y el delito investigado.

Cristina Kirchner solicitó anular la ejecución y cuestionó el cálculo del decomiso, argumentando que no corresponde aplicar la medida sobre bienes adquiridos antes de 2009, año en que firmó el decreto que la vincula al caso. Máximo y Florencia Kirchner también objetaron el avance judicial, al señalar que los bienes cedidos por su madre no guardan relación con el proceso.

En su resolución, los jueces explicaron que el decomiso no requiere una «trazabilidad científica» y que alcanza tanto el producto directo del delito como los bienes derivados, sustituidos o mezclados. Agregaron que la medida puede involucrar a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o, incluso, bienes del fallecido Néstor Kirchner, al formar parte de la sociedad conyugal y su patrimonio común.

Tras la decisión del Tribunal, los bienes decomisados quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá inventariarlos, tasarlos y definir si los destina a utilidad pública o dispone su remate. Entre ellos figuran 50 inmuebles de Báez —49 en Santa Cruz y uno en Chubut— adquiridos entre 2004 y 2011, de los cuales 34 ya habían sido decomisados en la causa «La ruta del dinero».

También se dispuso el decomiso de un terreno de Cristina Kirchner en El Calafate, adquirido en 2007, y de 19 propiedades que recibieron Máximo y Florencia Kirchner, entre ellas los lotes donde se construyó el Hotel Los Sauces. El tribunal anticipó que, si estos bienes no alcanzan para cubrir el monto del decomiso total, avanzará sobre el patrimonio de los demás condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

