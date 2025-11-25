Este miércoles se conocerán las penas de los condenados por el femicidio de Cecilia

Este miércoles 26 de noviembre se realizará la audiencia de cesura en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, instancia en la que se definirán las penas para los seis imputados ya hallados culpables: César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo.

Durante la jornada, la Fiscalía, las querellas y las defensas presentarán sus argumentos sobre los años de prisión que deberán recibir cada uno. Luego, la jueza Fernández será quien determine las condenas correspondientes.

La audiencia marcará el cierre del proceso judicial iniciado tras la desaparición y asesinato de Cecilia en junio de 2023, un caso que generó conmoción en todo el país.

LOS DELITOS POR LOS QUE FUERON HALLADOS CULPABLES

El sábado 15 de noviembre, luego de más de 15 horas de deliberación, el jurado popular dio a conocer su veredicto al cierre de una extensa etapa de juicio compuesta por 15 audiencias. Así quedaron establecidos los roles y responsabilidades:

César Sena

Autor del homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Seguirá detenido.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Partícipes primarios del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

Continúan detenidos.

Fabiana González y Gustavo Obregón

Culpables de encubrimiento agravado.

Permanecen detenidos.

Gustavo Melgarejo

Culpable de encubrimiento simple.

