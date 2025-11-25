EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL PAGO DE SUELDOS DE NOVIEMBRE

El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos de haberes del mes de noviembre, que se realizará los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025.

La acreditación para los Pasivos se realizará el martes 2 de diciembre, y estará disponible para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21 horas del mismo día. Al día siguiente, lo pueden hacer por ventanilla; mientras que los haberes de los trabajadores activos de la administración pública provincial serán acreditados el miércoles 3 de diciembre, y estarán disponibles para su retiro también desde las 21 horas.

El Gobierno del Chaco recuerda que el cronograma se organiza con el propósito de garantizar un proceso ordenado, ágil y seguro para todos los trabajadores y jubilados de la provincia.

