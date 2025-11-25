Detenido por amenazar a una mujer de 70 años: intentó atropellar a los vecinos

Una violenta situación se registró en la madrugada de este martes en la zona de avenida Coronel Falcón al 3800, en Resistencia, donde una mujer de 70 años denunció haber sido insultada, amenazada de muerte y acorralada por un joven que, además, intentó atropellar a los vecinos que acudieron en su defensa. El agresor fue detenido minutos después por la Policía.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 23 del lunes, cuando la mujer de 70 años, regresó a su domicilio y no pudo ingresar a su garaje porque una camioneta Ford Ranger negra bloqueaba el acceso. En ese momento, dos hombres salieron del kiosco lindante y el conductor de la camioneta arrancó a gran velocidad, rozando el auto de la denunciante y poniendo en riesgo su integridad.

La mujer les pidió que evitaran manejar de esa manera, pero lejos de calmarse, uno de los sujetos —descripto como «medio gringo»— comenzó a insultarla y lanzarle amenazas de muerte. «Yo soy rosarino, te voy a prender fuego la casa, ya vas a ver, te voy a matar…», gritó mientras la acorralaba contra la pared de su vivienda. Los vecinos, alertados por los gritos, salieron a auxiliarla, pero el agresor volvió a subirse a la camioneta y trató de atropellarlos.

La mujer, que no sufrió lesiones físicas, expresó temor por su seguridad y solicitó un botón antipánico, ya que los hombres se encuentran alquilando en una vivienda cercana.

Agentes policiales llegaron al lugar, identificaron el domicilio donde se encontraba el sospechoso y entrevistaron a E.S.V, de 28 años, domiciliado en Granadero Baigorria (Santa Fe). El joven se encontraba bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes y se mostró desafiante, incluso invitando a pelear al personal policial. Finalmente fue aprehendido y trasladado a la comisaría.

La Policía informó que se procura comunicación con la Fiscalía en turno para avanzar con las actuaciones correspondientes por la causa caratulada como «supuestas amenazas».

