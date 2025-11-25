¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El fin de semana largo de noviembre llegó a su fin y los argentinos se preguntan cuándo es el próximo feriado de 2025. La respuesta está en diciembre, un mes que trae dos fechas clave para cerrar el año con descanso, y uno de ellos generará un fin de semana largo de tres días.

El primero es el 8 de diciembre, que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha religiosa que tiene carácter de feriado inamovible según la ley 27.399. Al caer lunes, se arma un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada o para adelantar los preparativos de las Fiestas.

El segundo día feriado del último mes del año es el 25 de diciembre, que este año cae jueves. Como el Gobierno nacional no decretó un feriado puente ni un día no laborable para el viernes 26, no habrá fin de semana largo para la celebración de la Navidad.

QUÉ PASA DESPUÉS: EL PRIMER FERIADO DE 2026

El siguiente asueto después de Navidad será el 1° de enero de 2026, cuando se festeja el Año Nuevo. Ese día, la mayoría de los comercios, supermercados y bancos permanecen cerrados o funcionan con horarios especiales.

