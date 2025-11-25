Con un agónico gol, Racing eliminó al River de Gallardo en un partidazo

En un partidazo, Racing eliminó en el Cilindro a River en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Racing empezó mejor y el primer gol llegó a los 4 minutos del primer tiempo. Tras un impecable centro de Gabriel Rojas desde la izquierda, Santiago Solari le gana en lo alto a Lautaro Rivero y convierte con un potente cabezazo, que venció el intento de manotazo de Franco Armani.

El árbitro Facundo Tello demoró en convalidar el tanto, ya que hubo que chequear vía VAR una posible posición adelantada del autor del tanto, que no existió.

La primera parte mostro momentos de tensión en varios cruces entre los jugadores de ambos clubes. Además, Facundo Cambeses y Franco Armani se destacaron en los arcos con atajadas decisivas.

En el segundo tiempo, River mejoró su juego y llegó al empate a los 17 minutos con Ian Subiabre, que en una de sus primeras pelotas, metió el 1-1.

Sin embargo, solo dos minutos después, apareció Juanfer Quintero con un remate espectacular para vencer a Cambeses y poner el 2-1 para River.

A los 27 minutos, cuando Racing se mostraba nervioso, llegó el empate académico. En un ataque, Adrián Fernández remató cruzado entrando al área y tras un desvío involuntario de Martínez Quarta, el defensor de River deja sin reacción a Franco Armani y convierte en su propia valla.

Cuando parecía que el encuentro se iba al alargue, en el final del partido, con empuje, Racing logró la victoria. A los 48 minutos del complemento, tras una serie de rebotes en el área de Armani, Gastón Martirena convirtió el agónico 3-2 para clasificar a la Academia a los cuartos de final.

De esta forma, Racing eliminó al River de Gallardo, que termina su año con más dudas que certezas y se queda sin otra chance de clasificar a la Copa Libertadores. En los cuartos de final, la Academia enfrentará al ganador entre Lanús y Tigre.

