Caza furtiva en Corrientes: secuestraron astas de ciervo y armas de fuego

En un allanamiento por caza furtiva, concretado en una cabaña de la localidad de Sauce, Corrientes, la Policía secuestró numerosas astas de ciervo, arma de fuego y proyectiles de distintos calibres.

Fue en el marco de una investigación en curso sobre una presunta organización dedicada a la caza furtiva y la comercialización ilegal de productos derivados de esta actividad, que lleva a cabo la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de Curuzú Cuatiá, de Oscar Cañete.

Las actuaciones quedaron en manos del personal de la Policía Rural y Ecológica de Sauce que irrumpió en el predio ubicado sobre Ruta Provincial N° 23, donde presuntamente brindaban alojamiento a personas vinculadas con la caza ilegal.

El procedimiento arrojó resultados positivos con el secuestro de un fusil CZ 550 American calibre 308 con mira óptica y cargador; 13 cartuchos calibre 300; una caja de municiones con un cartucho calibre 308 y cinco de calibre 7,62.

Además, incautaron un estuche porta cartuchos con cinco municiones calibre 300; dos astas de ciervo; indumentaria mimetizada (dos camperas y un pantalón).

Todo lo actuado fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente, y la causa continúa en etapa investigativa.

