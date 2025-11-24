Un niño de 8 años murió tras caer en un pozo de agua

Ocurrió en la tarde del domingo, en Sáenz Peña. De acuerdo al relato de la madre, el menor jugaba cerca de la vivienda y, conforme pasaron los minutos, la mujer fue a buscarlo y lo encontró sumergido en un pozo de agua.

Un niño de 8 años murió en la tarde del domingo, luego de caer en un pozo de agua ubicado en el Lote 52 de La Chiquita, en la zona de Colonia Uriburu, en Sáenz Peña. El trágico hecho se produjo cuando el menor salió a jugar cerca de la vivienda y, según relató su madre, una mujer de 26 años, pasaron varios minutos sin que regresara, lo que la llevó a iniciar la búsqueda.

Al acercarse al pozo, la mujer encontró al niño sumergido y pidió ayuda a familiares que se encontraban en el lugar. Entre todos lograron retirar al pequeño del agua y trasladarlo en un móvil de la Sección Rural hasta el hospital local. Ya en el centro de salud, se constató que el menor ingresó sin signos vitales, alrededor de las 17.20, y el personal médico confirmó su fallecimiento por ahogamiento.

A partir de lo ocurrido, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 dispuso la realización de un acta de constatación en el sitio del hecho, con intervención del Gabinete Científico. Asimismo, se tomó declaración testimonial a los padres y a los familiares que participaron del rescate.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras que las actuaciones continúan bajo la dirección del fiscal en turno.

