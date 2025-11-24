Resistencia: un hombre murió tras caer de su motocicleta

Ocurrió este lunes, cerca de las 5, sobre el kilómetro 15,5 de la Ruta 16.

Este lunes, cerca de las 5, un hombre perdió la vida tras caer de su motocicleta sobre el kilómetro 15,5 de la Ruta 16, en Resistencia.

Un hombre de 30 años, testigo del hecho, contó haber escuchado un fuerte sonido provocado por el derrape de la motocicleta; cuando se acercó a la escena, encontró a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica. Fue el mismo que dio aviso a las líneas de emergencias sobre lo ocurrido.

A su llegada, el personal médico de la ambulancia confirmó que el accidente tenía como partícipe a un hombre de 64 años, identificado como O.J.M., domiciliado en Puerto Tirol, y que lamentablemente no presentaba signos vitales.

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Víctor Reccio, ordenó que el cuerpo fuera trasladado al IMCIF para continuar con las tareas pertinentes. Además, se tomará declaración al único testigo de lo ocurrido y se ordenó el reelevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

