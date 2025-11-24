Reforma laboral: crece el apoyo a la eliminación del aporte sindical obligatorio

Según un relevamiento nacional, la mayoría de los consultados avala la eliminación del aporte sindical obligatorio.

Un informe reciente de la consultora Zentrix registró que el 67,5% de los argentinos está a favor de convertir la cuota sindical obligatoria en un aporte voluntario. El estudio se conoció en medio de las discusiones por la reforma laboral y evidencia un nivel de desconfianza hacia el funcionamiento de las estructuras gremiales.

El respaldo a modificar el esquema actual aparece distribuido de manera amplia entre votantes de distintos espacios políticos. Al incorporar a quienes no expresan una postura definida, la proporción de personas que no rechaza un cambio llega al 82,2%. En sentido contrario, el 17,8% prefiere mantener el modelo vigente.

Otro de los ejes del relevamiento es la percepción sobre la normativa laboral vigente. Un 55% de los encuestados considera necesario actualizar o reemplazar las reglas que regulan el empleo y las relaciones laborales. Asimismo, otro punto destacado es la valoración del accionar sindical: solo el 15,2% manifestó una mirada positiva, mientras que el 63,9% expresó una opinión negativa.

Asimismo, el estudio analizó cuáles son hoy los principales problemas señalados por la población. La situación económica encabeza las preocupaciones con el 30,7%, seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%). Más atrás aparecen educación, inseguridad y narcotráfico, mientras que la inflación quedó ubicada en el 5,1%, lejos de los primeros lugares.

