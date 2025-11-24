Milei destacó que este fin de semana fue «el más exitoso de la historia»

Reposteó una publicación del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari.

El presidente Javier Milei destacó en su cuenta de X que este fin de semana fue «el más exitoso de la historia» , según datos suministrados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, sobre Mar del Plata, Cariló, Pinamar y Tandil.

«Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto…», dice una publicación del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, que fue reposteada por el mandatario.

Scioli, en otro posteo, señaló: «Playas y espacio colmados de gente». «En octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad. El éxito de este fin de semana nos confirma que Pinamar se consolida como uno de los destinos más elegidos y que se viene una excelente temporada de verano. Coincidimos en que el rumbo elegido por los argentinos en las últimas elecciones ha sido clave para generar un clima de previsibilidad, que hoy se refleja en el crecimiento del turismo y la actividad económica, con el liderazgo del Presidente @JMilei», recordó.

Desde el área que encabeza Scioli, indicaron que los arribos totales del fin de semana largo (referido como FSL) del 20 de noviembre «fueron 158.775. (4 días, datos provisorios) un 37,9% más que el mismo fin de semana largo del año 2024 (que fue de 3 días)».

Según los datos históricos que suministró la cartera turística de arribos de los FSL de noviembre, desde 2010 en adelante, el de 2025 es el récord, seguido de 133.691 arribos en noviembre de 2019.

Desde la cartera también informaron que en Cataratas del Iguazú se registraron 6.020 arribos el viernes, 7.700 el sábado y 5.871 este domingo.

