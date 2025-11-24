Los Nocheros y Ángelo Aranda cerraron un festival multitudinario en el Parque 2 de Febrero

Miles de personas colmaron el Parque 2 de Febrero en la última noche del encuentro folklórico gratuito, que reunió a artistas locales y regionales durante tres jornadas.

El Parque 2 de Febrero volvió a ser escenario de una fuerte convocatoria este domingo, durante el cierre de un festival folklórico gratuito que reunió a miles de personas a lo largo de tres noches. La última jornada tuvo como protagonistas a Los Nocheros y Ángelo Aranda , quienes encabezaron una grilla cargada de música, danza y artistas locales.

Además de las figuras centrales, se presentaron Bianca Almirón, Carlos Bulacio, Dúo Vocal José y Mirian, Ezequiel Ayala, La Huella Chaqueña, Lisandro Machado, Nordestada, Orejanos Folk, Seba Risso, Sofía Casafus y Sylvina Brizuela. También participaron academias y ballets de distintos puntos de la provincia.

El gobernador Leandro Zdero estuvo presente durante el cierre y destacó la importancia de ofrecer un espacio para artistas chaqueños y regionales. «Es un escenario que convoca y une a muchos artistas de la provincia, que encuentran aquí la posibilidad de mostrar su talento» , expresó.

Desde la organización resaltaron el movimiento cultural y económico generado en torno al evento, con alta participación de artesanos, emprendedores y espacios gastronómicos. También remarcaron la presencia de delegaciones de distintas localidades chaqueñas y provincias vecinas.

El encuentro, que contó con tres noches de actividades, volvió a instalarse como una de las propuestas folklóricas más convocantes del calendario cultural provincial. Según adelantaron desde el Instituto de Cultura, ya se evalúa la posibilidad de ampliar la programación para próximas ediciones.

Artistas que participaron en la última noche:

Ballets y agrupaciones

Ballet Creciendo Juntos

Ballet Duartango

Ballet Renacer Amankay

Ballet Sembrando Sueños

Escuela Folklórica Municipal

Huellas Argentinas

La Estación Folklórica

fuente:datachaco

