Los 11 de Marcelo Gallardo para el clásico ante Racing

El «Muñeco» prepara el equipo para los octavos de final del Torneo Clausura con algunas incógnitas y cambios obligados.

River se prepara para un clásico clave ante Racing y Marcelo Gallardo ajusta las últimas piezas del equipo. Con el regreso de Marcos Acuña, la evolución física de Gonzalo Montiel, el experimentado entrenador analiza variantes para enfrentar a un rival que atraviesa un gran presente y preocupa mucho puertas adentro en Núñez.

La buena noticia para el Millonario aparece en el fondo: Acuña vuelve tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que Lucas Martínez Quarta regresará pese al traumatismo en la rodilla derecha que bajó sus cargas a mitad de semana. Lautaro Rivero, por su parte, se mantiene como fija en la defensa del Millonario.

La gran incógnita pasa por Montiel. Jugó el superclásico sin estar al 100% por un esguince leve en la rodilla izquierda y luego quedó afuera ante Vélez. Su evolución genera expectativa, aunque el cuerpo médico definirá entre sábado y domingo. Si no llega, Milton Casco asoma como alternativa, mientras que Agustín Obregón aparece como opción detrás.

En la mitad de la cancha, Enzo Pérez volvió a demostrar su importancia ante Vélez y Kevin Castaño se mantendría entre los titulares tras reincorporarse luego de la fecha FIFA.

El tercer lugar se disputa entre Giuliano Galoppo y Juan Portillo, quien permitiría mutar a una línea de cinco si el partido lo exige. Arriba, Juan Fernando Quintero y Salas tienen su lugar prácticamente asegurado y serán piezas fundamentales en el equipo del entrenador que buscará recuperar el nivel de un equipo que viene corriendo de atrás.

Los posibles 11 de Marcelo Gallardo para el clásico ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 Franco Armani; Gonzalo Montiel o Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Galoppo o Portillo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

