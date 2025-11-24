Los 11 de Gustavo Costas para los octavos de final ante River

Ambos equipos se enfrentan por los octavos del Clausura 2025 con equipos por definir, historial amplio y la expectativa por un duelo decisivo en Avellaneda.

Racing y River se medirán el lunes en el Cilindro por los octavos del Clausura 2025, con Gustavo Costas y Marcelo Gallardo ya con los once totalmente encaminados. El clásico, que tendrá alargue y penales en caso de empate, promete enorme tensión en Avellaneda y definirá al rival de Lanús o Tigre en cuartos de final de una competencia que está más pareja que nunca.

La Academia llega al cruce con River con el equipo definido por Gustavo Costas, que apuesta a un 4-3-3 ofensivo para buscar el pase a los cuartos de final. Facundo Cambeses será el arquero y la defensa estará compuesta por Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas.

En el mediocampo, el entrenador alineará a Juan Nardoni, Santiago Sosa y Bruno Zuculini, mientras que la delantera estará formada por Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. La formación generó reacciones positivas entre los hinchas, que destacaron la intención de ser protagonistas en el Cilindro e intentar aprovechar el mal momento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El partido se disputará el lunes 24 desde las 19.15 y, en caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue con dos tiempos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, todo se definirá en los penales. Los posibles 11 de Racing para recibir a River por los octavos de final Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa y Bruno Zuculini; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. Un clásico con una historia larga y un antecedente reciente Racing y River se enfrentaron en 210 oportunidades, con 102 victorias para el Millonario, 57 para la Academia y 51 empates. El último antecedente es muy reciente: el 2 de octubre, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo se impuso por 1-0. El ganador del duelo en Avellaneda enfrentará en cuartos a Lanús o Tigre.

