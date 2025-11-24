Investigan la muerte de un hombre y demoran a su pareja y dos albañiles

La víctima tenía 61 años, y el caso fue caratulado como «muerte dudosa». Fueron clave las imágenes de la cámara de seguridad aportada por un vecino.

La Justicia investiga las circunstancias en torno a la muerte de un hombre de 61 años en La Leonesa, en un caso que fue caratulado como «muerte dudosa» y que ya tiene a tres personas demoradas: la pareja de la víctima y dos albañiles que trabajaban en la vivienda.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 13, cuando una ambulancia trasladó al hombre desde su casa, ubicada en el barrio Central, hasta el Hospital Perrando. Pese a la asistencia médica, ingresó sin signos vitales. El médico policial determinó que el fallecimiento requería una investigación más profunda, por lo que se ordenó su traslado al IMCiF para autopsia.

La fiscalía en turno dispuso múltiples medidas: relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y verificación de elementos dentro del domicilio. Allí surgió la primera pista clave: una familiar aseguró haber visto a la pareja del fallecido salir de la vivienda con una mochila y el celular del hombre. También mencionó que dos albañiles habían estado realizando trabajos en la casa días previos.

Con estos datos, los investigadores localizaron a la mujer, de 29 años, en el barrio La Isla. En su poder incautaron una mochila, 2.000 dólares, un teléfono celular y una bicicleta playera. Fue trasladada al hospital para una evaluación médica y luego conducida a la comisaría.

En paralelo, los efectivos demoraron a los dos trabajadores que realizaban tareas de albañilería en la vivienda. Durante el procedimiento secuestraron prendas y dos almohadas con manchas rojizas, que serán peritadas.

La causa tomó un giro determinante cuando, gracias a cámaras aportadas por un vecino, se pudo observar a la mujer y a los dos albañiles ingresar y salir del domicilio del fallecido durante la noche previa al hecho.

La investigación continúa bajo directivas de la fiscalía, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias secuestradas.

fuente:datachaco

