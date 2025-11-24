Inflación de noviembre: analistas proyectan otro mes arriba del 2%

Consultoras privadas advierten que los aumentos en alimentos, tarifas y transporte mantendrán la inflación de noviembre por encima del 2%.

Las consultoras económicas prevén que la inflación de noviembre se mantendrá por encima del 2% , empujada por los ajustes en tarifas, transporte y alimentos. El INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a este mes el jueves 11 de diciembre.

Noviembre comenzó con un incremento del 3,8% en las facturas de luz y gas, el ajuste más alto desde la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario. A eso se sumó un aumento cercano al 10% en el boleto de colectivos del AMBA, que impactó especialmente en las líneas nacionales que circulan por el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Según la consultora EcoGo, la inflación del mes se ubicaría en torno al 2,6%. Además de las subas en regulados, principalmente gas y electricidad, la firma destacó aumentos en productos frescos como la carne . En la última semana, los cortes vacunos treparon 0,9%, mientras que el cerdo avanzó 1,7% y el pescado 1,2%.

Frutas y verduras también registraron subas de 1,7% , impulsadas por los cítricos (2,6%), otras frutas (1,7%) y verduras frescas (2,2%).

Las bebidas no alcohólicas mostraron un alza del 1,4%, con subas marcadas en gaseosas (3,4%) y agua envasada (2,4%). «En lo que va del año, la categoría acumula un incremento del 35,2%», detalló la consultora.