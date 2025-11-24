Incendio en una casa en Fontana: rescataron a una perra totalmente deteriorada

En medio del intento de incendio de la casa de la conductora vinculada a la muerte de Tobías Arizaga en Fontana, vecinos alertaron a la Policía sobre el grave estado de deterioro de una perrita que estaba dentro de la vivienda. Aún se desconoce si la causa fue el fuego o es producto del abandono por parte de sus dueños.

Un grupo de rescatistas se acercaron junto con los efectivos al domicilio y encontraron a una perra salchicha con ojos abichados y atada debajo de una parrilla en medio del sol.

Rápidamente la perrita fue trasladada a una clínica, sin embargo, perdió ambos ojos. Aún se desconoce si la causa fue el fuego o es producto del abandono por parte de sus dueños. Los veterinarios le sacaron larvas de los ojos, pulgas y quedó internada con oxígeno por el humo, además de detectarle una cardiopatía.

Más tarde, el grupo de rescatistas informó que volvieron al domicilio y que la Policía les comentó que los familiares habían llevado a la otra perrita que salvaron los vecinos, y que desde hace mucho querían poder aplicarle la eutanasia a la salchicha por una enfermedad del mosquito (Leishmania).

