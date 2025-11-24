Fontana: detuvieron a la abuela de Tobías por el intento de incendio en una casa

Este domingo por la mañana, en el barrio 506 Viviendas de Fontana, familiares del niño Tobías Arizaga, que falleció el viernes tras ser atropellado, intentaron prender fuego la casa de la conductora involucrada.

Según el reporte policial, alrededor de las 9.20 varios sujetos llegaron en una camioneta Toyota Hilux gris al domicilio ubicado en manzana 1, parcela 11. Vecinos alertaron al 911 que las personas habían irrumpido en la casa y estaban iniciando un foco de incendio.

Por este motivo, la Fiscalía Penal N° 13 dispuso que se labre la correspondiente acta de constatación y que se tome testimonio a los vecinos. Además de que se proceda a la conducción del presunto autor del hecho.

Luego de esto, la Policía inició una investigación y dieron con la presunta autora del hecho, que sería la abuela materna de Tobías, identificada como L.C.G., de 50 años. Sin embargo, la misma se presentó voluntariamente ante la Comisaría Primera de Fontana, donde quedó detenida por la causa caratulada como «Supuestos Daños».

