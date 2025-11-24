Con doblete de Merentiel, Boca le ganó a Talleres y avanzó a los cuartos del Clausura

El xeneize dominó al conjunto cordobés en la Bombonera. Marchesín atajó un penal. En los cuartos de final, Boca enfrentará a Argentinos Juniors.

Boca se impuso 2-0 sobre Talleres de Córdoba en La Bombonera y pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

El inicio del encuentro inició con un conjunto de Carlos Tévez sorprendiendo al local con presión alta, cortando el circuito de juego xeneize y con cinco remates que complicaron a Agustín Marchesín. Además, Boca desperdició varias chances con Milton Giménez.

Sin embargo, a los 27 minutos, Boca abrió el marcador a partir de un tiro de esquina: Lautaro Di Lollo ganó de cabeza y, tras un rebote en el travesaño, Miguel Merentiel confirmó el tanto ante un Guido Herrera que ya estaba vencido.

En la última jugada del primer tiempo, el elenco cordobés se encontró con un penal por una mano dentro del área de Exequiel Zeballos. Sin embargo, Marchesín volvió a lucirse y le tapó el tiro a Mateo Cáceres.

En el segundo tiempo, Boca se encontró con un gol tempranero. En tan solo 27 segundos del inicio del complemento: Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Miguel Merentiel ingresó solo al área chica para empujar la pelota y poner el 2-0.

Talleres tuvo algunas chances, como un tiro al travesaño de Federico Girotti, pero el xeneize nunca dejó de manejar los hilos del juego.

Finalmente, fue victoria para los dirigidos por Claudio Úbeda, que pasaron a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Argentinos Juniors.

Comentarios