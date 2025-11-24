Buscan a una menor de edad que desapareció en Quitilipi

Sabrina Florenciano tiene 13 años y es buscada desde el domingo 23 de noviembre.

La Policía del Chaco emitió una alerta de búsqueda para encontrar a Sabrina Florenciano, de 13 años y vista por última vez el 23 de noviembre, a las 23:30, en el barrio 25 de Mayo, en Quitilipi.

La joven, de 13 años, es de tez morena, contextura física delgada, mide 1,60 metros, de ojos marrón claro y cabello castaño corto, con las puntas teñidas de verde. Al momento de su desaparición llevaba puesto un jean de color azul, zapatillas blancas, un buzo de color verde y una riñonera negra.

Desde la fuerza policial solicitaron que los datos certeros sobre la menor sean reportados al número 3624713652 o al servicio 911.

