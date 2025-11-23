SÁENZ PEÑA: UN AUTOMÓVIL PERDIÓ EL CONTROL Y CHOCÓ CONTRA UNA COLUMNA Y UN ÁRBOL EN RUTA 95

Un accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:20, en el kilómetro 1112 de la Ruta Nacional 95, a la altura del barrio Loma Linda, donde un Volkswagen Gol blanco terminó impactando contra una jirafa de alumbrado público y posteriormente contra un árbol.

Según informó la Comisaría Segunda, el vehículo era conducido por Silvio Dante Arroyo, de 41 años, quien manifestó que una de las ruedas delanteras reventó de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control del automóvil. Como consecuencia del impacto, el rodado sufrió daños de consideración, incluyendo el desprendimiento del motor.

Arroyo aseguró no haber resultado herido y no requirió asistencia médica en el lugar.

Personal de la División Criminalística, a cargo del Sargento Primero Darío Simovich, realizó las actuaciones de rigor. Tras la constatación correspondiente, el vehículo fue entregado a su propietario una vez acreditada la documentación.

En el operativo colaboraron también agentes de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, mientras se continúan las actuaciones administrativas.

