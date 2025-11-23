Refuerzan el abastecimiento de agua en el departamento Bermejo

Sameep reemplazó la bomba de la toma de río, en Las Palmas.

La empresa Sameep concretó el reemplazo de la bomba de la toma de río, que había sufrido una falla mecánica, días atrás, en Las Palmas.

Esta acción permitirá reforzar la distribución y mejorar la presión en todo el sistema que abastece a las localidades de la zona.

Desde Sameeo indicaron que «el objetivo es optimizar el servicio de agua potable en el interior provincial, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano».

Así, la empresa ejecutó una serie de intervenciones esenciales para garantizar y optimizar el abastecimiento de agua potable en el Departamento Bermejo con el acompañamiento de Vialidad Provincial —que aportó maquinarias— y de los municipios de la zona, a quienes se agradece su permanente acompañamiento.

Finalizados los trabajos, se normalizó el bombeo para La Leonesa, Las Palmas, General Vedia y los parajes San Carlos y Naranjito.

Fuente:datachaco

