Presunto abuso a un menor en Quitilipi: tres hombres y la madre quedaron detenidos

La Comisaría de Quitilipi tomó conocimiento este domingo sobre una situación de abuso con acceso carnal a un menor de 12 años. Por este hecho, detuvieron a tres hombres y a la madre del niño.

N.C.Z., alías «Pichón, de 48 años de edad, E.R., alias «Burro», de la misma edad, P.P.Z., de 53 años y a la madre del menor, G.C.R., de 29 años.

Una trabajadora social de la localidad denunció de manera inmediata (y ante la negativa de la madre) ante la Policía, que se informó sobre el hecho mediante audios enviados por la tía materna del menor, donde contaba que la madre del niño le mencionó que lo encontró con sangre en sus partes íntimas.

Entrevistando al menor, este refirió que, el sábado por la noche, un hombre mayor de edad, conocido como «Pichón», quien es empleado de una ladrillería, lo encerró en una habitación del lugar y abusó sexualmente de él. El niño manifestó: «me jugó, lastimándome la pierna y no me podía levantar. Al otro día salgo de la pieza, me acerco a una represa y me quedé tirado porque me dolía, hasta que vino mi mamá.

Asimismo, el niño contó que previo a ser encerrado por «Pichón», se encontraba tomando alcohol con otros dos hombres identificados como «Pablo» y «Burro», y que «Pablo» habría amenazado a «Pichón» con informarle al dueño de la ladrillería si no dejaba salir al menor.

Inmediatamente la Policía detuvo a los presuntos autores del hecho: N.C.Z., alías «Pichón, de 48 años de edad, E.R., alias «Burro», de la misma edad, P.P.Z., de 53 años y a la madre del menor, G.C.R., de 29 años. Todos fueron llevados hasta el Hospital Local para que sean examinados y luego a la Comisaría para los fines legales pertinentes.

El niño fue trasladado hasta el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para que se le hagan los exámenes correspondientes.

