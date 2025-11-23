Liga Profesional: Rosario Central cayó ante Estudiantes y quedó eliminado

El Pincha se impuso 1 a 0, y enfrentará a Central Córdoba por los cuartos de final.

Tras la polémica por el título obtenido a dedo como Campeón de Liga, Rosario Central perdió 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, y quedó eliminado.

El colombiano Edwin Cetré fue el autor único gol del partido, a los 31 minutos del primer tiempo, en una tarde que comenzó con un gesto de repudio de los jugadores del equipo platense, que decidieron cumplir con la obligación de hacerle el «pasillo de honor» a los jugadores de Central, pero dándoles la espalda.

Así, el equipo de Eduardo Domínguez se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de dejar en el camino a San Lorenzo, con un polémico arbitraje de Nazareno Arassa.

Fuente:deportnea

Comentarios